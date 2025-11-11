Haberler

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tahliye Edildi

Ahmet Özer, 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Eski belediye başkanı, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklu bulunuyordu.

ESKİ Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer tutuklu bulunduğu 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 30 Ekim 2024 tarihinde tutuklandı.

Öte yandan Özer'in tutukluluğu devam ederken, 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Ahmet Özer hakkında ocak ayında bir tutuklama kararı daha verildi. Bunun üzerine Özer'in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Ahmet Özer 14 Temmuz'da görülen duruşmada tahliye edildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Ahmet Özer'in 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında 20 Ekim'de hazırlanan iddianamesinde 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Özer hakkında, ilgili mahkemenin tensip zaptı hazırlamasıyla birlikte tahliye kararı verildi. Bunun üzerine Ahmet Özer adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

DURUŞMA 27 OCAK'TA GÖRÜLECEK

Öte yandan 5 Kasım günü iddianamenin kabul edilmesiyle hazırlanan tensip zaptının ardından duruşma günü belirlendi. Sanıklar 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

