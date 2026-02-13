Bursa'da bir kadın öğretmen eski erkek arkadaşı tarafından silahla yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla yaralanan kadın öğretmen tedaviye alındı.

G.G, öğretmen olan eski kız arkadaşı Gizem G. ile 19 Mayıs Mahallesi Barış Sokak'taki bir özel okulun otoparkında karşılaştı.

Bir süre konuşan ikili arasında çıkan tartışmanın ardından G.G, tabancayla Gizem G'ye ateş açtı.

Belinden bir kurşunla yaralanan Gizem G. çağrılan ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kaçan G.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.