Haberler

Necmettin Nursaçan'ın hayatını kaybeden eşi toprağa verildi

Güncelleme:
Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın eşi Pakize Nursaçan, Kayseri'de hayatını kaybetti. Cenazesi Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.

KAYSERİ'de eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın hayatını kaybeden eşi Pakize Nursaçan, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Kayseri Müftüsü ve emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın eşi Pakize Nursaçan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pakize Nursaçan'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak, Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Nursaçan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Pakize Nursaçan, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
