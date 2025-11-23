Haberler

Eski Dışişleri Bakanı Gabriel'den ABD'ye Uyarı: Avrupa Kendi Gücünü Yenileyip Askeri Kapasitesini Geliştirmeli


Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa'nın ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı için önerdiği 28 maddelik planı değiştirmek için mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, Avrupa'nın bağımsızlık ve güvenliği tehlikeye girebilir.

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupalıları, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak üzere gündeme getirdiği 28 maddelik planı değiştirmek için her şeyi yapmaya çağırdı.

Sigmar Gabriel, Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, "Başarı umudu çok az olsa da Avrupalılar ABD'yi bu dayatma barışını değiştirmeye ikna etmek için her şeyi yapmalıdır. Aksi takdirde Ukrayna ve Avrupa, ikinci bir Versay (antlaşması) ve iç ve dış istikrarlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak." dedi.

Gabriel, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin 28 maddelik planının Avrupalılar için çok geniş kapsamlı sonuçları olacağı uyarısında bulunarak, "Bu plan, şimdiye kadar transatlantik ilişkilerimizi oluşturan her şeye ihanet etmekle eş değer." diye konuştu.

28 maddelik planın gerçeğe dönüşmesi halinde, artık kimsenin ABD'nin Avrupa ile ilişkisi konusunda hayal kurmaması gerektiğini vurgulayan Gabriel, "ABD artık bizim müttefikimiz olmayacak, Avrupa'nın en büyük düşmanı ile ittifak kuracak. O zaman, Rusya'nın saldırısı durumunda ABD'nin yardımına güvenemeyiz ve güvenmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Gabriel, Avrupa'nın o zaman kendi başına kalacağını ve ekonomik gücünü yenilemek ve askeri kapasitesini geliştirmek için daha kararlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel



