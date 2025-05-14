Eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın Vefatı Dolayısıyla 3 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

Uruguay'da, eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın hayatını kaybetmesi dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Devlet Başkanı Yamandu Orsi tarafından imzalanan resmi kararnamede, "Eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın vefatı dolayısıyla 14, 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kararnameye göre, bu tarihlerde ulusal bayraklar, kamu binalarında, Uruguay'ın yurt dışı temsilciliklerinde, kışlalarda, kalelerde, hava üslerinde ve savaş gemilerinde yarıya indirilecek.

Öte yandan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Mujica için taziye mesajı yayımladı.

Mujica'yı, "siyasi mücadele ile insan sıcaklığının bir arada olabileceğinin örneği" olarak tanımlayan Lula, "Mücadele ile nezaketin bir arada olabileceğini, cesaret ve gücün ise alçakgönüllülük ve sade bir yaşamla da mümkün olduğunu bize gösterdi." ifadelerini kullandı.

Lula, Mujica'nın Uruguay'daki diktatörlüğe karşı büyük bir mücadele verdiğini vurgulayarak, "Demokrasiyi savundu, sosyal adalet için mücadele etti ve eşitsizliklerin son bulması adına hiçbir zaman geri adım atmadı." açıklamasında bulundu.

Halk arasında "Pepe" lakabıyla tanınan Mujica, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da 89 yaşında yaşamını yitirmişti.