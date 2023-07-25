Eski Devlet Bakanı Ahmet Karahan Gaziantep'te defnedildi
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Ankara'da hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ahmet Karahan, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi. Karahan'ın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından İslahiye'ye getirildi ve burada defnedildi.
ANKARA'da hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ahmet Karahan (94), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.
Eski Bakan Ahmet Karahan, 3 gün önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Karahan'ın cenazesi, TBMM'de dün düzenlenen törenin ardından Ankara'dan memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi. Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen törene yakınlarının yanı sıra İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen katıldı. İlçe Müftüsü Hasan Kiraz'ın kıldırdığı namazın ardından Karahan'ın cenazesi İslahiye Asri Mezarlığında toprağa verildi. (DHA)