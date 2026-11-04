Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eski DEM Parti PM üyesi Nesrin Aslan yaşamını yitirdi, Bakırhan başsağlığı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski DEM Parti PM üyesi Nesrin Aslan yaşamını yitirdi, Bakırhan başsağlığı diledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti eski Parti Meclisi üyesi Nesrin Aslan'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Aslan'ı emeği ve yoldaşlığıyla hatırlayacaklarını belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

(ANKARA)- Eski Dem Parti Parti Meclisi üyesi Nesrin Aslan yaşamını yitirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Nesrin Aslan'ı emeği ve yoldaşlığıyla her zaman hatırlayacak, anısına bağlı kalacağız" dedi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, eski PM üyesi Nesrin Aslan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlayarak, şunları kaydetti:

"Partimizin önceki dönem Parti Meclisi üyelerinden, değerli yol arkadaşımız Nesrin Aslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Nesrin arkadaşımız; üniversite yıllarında, 12 Eylül karanlığında sosyalist harekete katıldı ve yaşamı boyunca sosyalist kimliğine bağlı kaldı. Kadın özgürlük mücadelesinde, HDK, HDP ve DEM Parti çalışmalarımızda yer aldı.

Yakalandığı amansız hastalığa rağmen DEM Parti Kongremize katılmayı çok istemiş, ancak hastalığı buna izin vermemişti. Nesrin Aslan'ı emeği ve yoldaşlığıyla her zaman hatırlayacak, anısına bağlı kalacağız. Ailesine, yakınlarına ve tüm yoldaşlarına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Gemlik kavşağında feci kaza! Yardıma koşan sürücüye de çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Otoyolda yürek yakan zincirleme kaza! Yardıma koşuyordu
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi

Gönlünü milli futbolcuya kaptırdı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı

Haberi alınca sevinçten deliye döndüler!
Seçim gecesi sonrası gözler Trump'ta! Programı şaşırttı

ABD'de sandıklar açıldı! Trump'ın programındaki detay olay
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan emekli maaşına büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam

Emekliye ek zam konuşulurken büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! İşte ilk görüntüler
Aydan Şener, köpeği Deyzi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu

Aydan Şener can dostunu kaybetti!

Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış

Barış anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı

AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı