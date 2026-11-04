Eski DEM Parti PM üyesi Nesrin Aslan yaşamını yitirdi, Bakırhan başsağlığı diledi

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(ANKARA)- Eski Dem Parti Parti Meclisi üyesi Nesrin Aslan yaşamını yitirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Nesrin Aslan'ı emeği ve yoldaşlığıyla her zaman hatırlayacak, anısına bağlı kalacağız" dedi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, eski PM üyesi Nesrin Aslan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlayarak, şunları kaydetti:

"Partimizin önceki dönem Parti Meclisi üyelerinden, değerli yol arkadaşımız Nesrin Aslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Nesrin arkadaşımız; üniversite yıllarında, 12 Eylül karanlığında sosyalist harekete katıldı ve yaşamı boyunca sosyalist kimliğine bağlı kaldı. Kadın özgürlük mücadelesinde, HDK, HDP ve DEM Parti çalışmalarımızda yer aldı.

Yakalandığı amansız hastalığa rağmen DEM Parti Kongremize katılmayı çok istemiş, ancak hastalığı buna izin vermemişti. Nesrin Aslan'ı emeği ve yoldaşlığıyla her zaman hatırlayacak, anısına bağlı kalacağız. Ailesine, yakınlarına ve tüm yoldaşlarına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA