Yüce Divan'da Yargılanan Eski Danıştay Üyesi Çetin'e "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan 5 Ay Hapis

(ANKARA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezası alan eski Danıştay 15. Dairesi üyesi Yunus Çetin'e, Yüce Divan'da "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada da 5 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay'da yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen eski Danıştay Üyesi Yunus Çetin'in, FETÖ'nün talimatıyla verdiği bir kararla SGK'yı zarara uğrattığı gerekçesiyle Yüce Divan'da "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda görülen davada, sanık Çetin ve avukatları hazır bulundu.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, dava dosyasına gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından iddia makamına söz verdi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Çetin'in "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Çetin, yargılamaya konu kararda, mevzuata ve hukuka aykırı bir durumun bulunmadığını iddia etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığını ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza aldığını hatırlatan Çetin, Yüce Divan'da yargılanmasına neden olan olayın, Yargıtay 9. Ceza Dairesince verilen hükümde değerlendirildiğini söyledi. Çetin, "Daha önce aynı fiil nedeniyle mahkumiyet kararı verildiğinden öncelikle davanın reddine, aksi takdirde beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

AYM Başkanı Özkaya, davaya verilen aranın ardından hükmü açıkladı. Buna göre, sanık Çetin, "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptrıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Yunus Çetin, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmıştı.

FETÖ'nün talimatı doğrultusunda, Danıştay'daki diğer örgüt mensuplarıyla yürütmeyi durdurma kararı verdiği ileri sürülen eski Danıştay üyesi Yunus Çetin'e, 2019'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.