Fetö Üyeliğinden Ceza Alan Eski Danıştay Üyesi Ahmet Eğerci, Yüce Divan'da "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan Beraat Etti

(ANKARA) - İlk derece mahkemesi sıfatıyla yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezası alan eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci, "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan'da yargılandığı davada beraat etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda görülen davada, sanık Eğerci ve avukatları hazır bulundu.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, dava dosyasına gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından iddia makamına söz verdi.

Duruşmada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Eğerci'nin beraatına karar verilmesi istendi. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Eğerci de suçsuz olduğunu savunarak, beraatine karar verilmesini talep etti.

AYM Başkanı Özkaya, davaya verilen aranın ardından Yüce Divan kararını açıkladı. Buna göre, eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci, FETÖ'ye ait televizyon kanallarına RTÜK tarafından verilen cezaların iptali için Danıştay'da açılan davalarda, örgüt lehine karşı oy kullanarak 4 kez "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği gerekçesiyle Yüce Divan'da yargılandığı davada "atılı suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etti.

Örgüt üyeliğinden 10 yıl 8 al hapis cezası almıştı

FETÖ'nün dava takip biriminde yer aldığı belirlenen Eğerci, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.