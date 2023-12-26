Karaman'da bıçaklı kavgada yaralanan şahıs tutuklandı
Karaman'da eski damat ile kayınpeder arasında yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan Yunus Duranel, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Duranel, sağlık kontrolü sonrası basın mensubunun sorusuna 'Hayır' cevabını verdi ve mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Karaman'da, eski damat ile kayınpeder arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Duranel (36), sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Duranel, sağlık kontrolü sonrası basın mensubunun "Neden kavga ettiniz, pişman mısınız? " sorusuna "Hayır" diye cevap verdi.