Eski Cumhuriyet Senatosu Üyesi Servet Bora İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

(ANKARA) - Eski Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Servet Bora için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bora'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Eski Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Servet Bora 89 yaşamını yitirdi. Bora için TBMM'de bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bora'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır,AKP Şanlıurfa Milletvekili ve Meclis İdare Amiri İbrahim Eyyüpoğlu eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek de katıldı.

Bora'nın cenazesi Kocatepe Camisi'nde bugün kılınacak öğle namazının ardından ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.