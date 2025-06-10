Eski Cumhurbaşkanı Uribe: Kendime Suikast Planlanıyor

Eski Cumhurbaşkanı Uribe: Kendime Suikast Planlanıyor
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Kolombiya'nın eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe, kendisine yönelik bir suikast planlandığını iddia etti. Uribe, saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı ve hükümetin bu konuda yetersiz kaldığını eleştirdi.

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe, uluslararası istihbarat kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında, kendisine yönelik suikast planlandığını iddia etti.

Uribe, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümeti eleştirerek, kendisine yönelik suikast iddialarına dikkati çekti.

Senatör Miguel Uribe Turbay'a 8 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıya işaret eden Uribe, "Miguel Uribe yaşam savaşı verirken, hükümet bambaşka konularla meşgul. Yeni katliamları önlemek için anlaşmalar yapılmasını öneriyor. Ancak uluslararası istihbarat bana, şahsıma yönelik yeni bir suikast hazırlığı olduğunu bildiriyor." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Pedro Sanchez Suarez ise X'teki açıklamasında, siyasi liderlere yönelik suikast hazırlığı içinde olan kişilerle ilgili bilgi paylaşanlara 240 bin dolara (yaklaşık 1 milyar Kolombiya pesosu) kadar ödül verileceğini duyurdu.

Güvenlik önlemlerinin maksimum seviyeye çıkarıldığını hatırlatan Suarez, "Siyasi liderlerimize yönelik herhangi bir tehdidi önceden fark edip etkisiz hale getirmemizi sağlayacak doğru ve zamanında bilgi verenlere 1 milyar Kolombiya pesosuna kadar ödül verilecektir. İdeolojisi ya da partisi ne olursa olsun, bir siyasi lidere yönelik saldırı doğrudan demokrasimize yapılmış bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya'da 2002-2010 yıllarında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Alvaro Uribe, geçmişte kendisine yönelik düzenlenen bombalı saldırılardan yaralı kurtulmuştu.

Senatör Miguel Uribe Turbay'a yönelik silahlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, konuşma yaptığı esnada silahlı saldırıya uğramıştı.

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirtilmişti.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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