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FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal dahil çok sayıda siyasetçiye ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, görevi kötüye kullanma suçundan aranan FETÖ üyesi evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal dahil çok sayıda siyasetçiye kaset kumpası kuran FETÖ üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONUN DETAYLARINI ANLATTI

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması,

  • Ses ve görüntülerinin kayda alınması,
  • Telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen,
  • Resmi Belgede Sahtecilik ve
  • Görevi Kötüye Kullanma suçundan aranan,
  • FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve
  • FETÖ'ye Üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen,

2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen;

EVİNDE SAKLANDIĞI GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

"FETÖ'CÜLERİ TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"

Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız."

FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı

FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıSezer Erarslan:

fetö fetö fetö Sakız gibi oldu artık ağızlarında ülkenin %70 i fetöcü bunlara kalsa

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Haber Yorumlarıniyo_mix:

halâ fetö diyorlar ya ??

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

O kişinin bu kişi olduğuna nasıl inanalım..

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Haber Yorumlarıahmet özcan:

DeniZ Baykal çatır çatır sıkıyordu kariyi suçlu bunu cekenmi oluyor şimdi...

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Haber YorumlarıAlkurt:

Bir sürü insanlara iftira attılar..Allah sizi bildiği yapsin

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

İdam şart.

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Yani demek oluyor ki artık bütün kayıtlar devletin elinde…

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yarın öbürgün bunların yerine yerleştirilen tarikat ve cemaat mensupları aynı ihaneti yapmayacağının garantisi varmı osmanlı balkanları ordu içine sızmış tarikatler yüzünden kaybetti yarın öbürgün bunlarda öbür bunlarda palazlanıp ayaklandıktan sonra bir köşeye gizlenirken yakalandı diye haberleri çıkarsa şaşırmayın

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıXYZ.:

Bu salak ortakları tarafından gun gelip fetöcü diye suçlanacağını bilir miydi? Diger ortaklara duyurulur muhhh haahh haahhh

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

ve böylelikle ulusalcı CHP dehaşkahp-c eline geçer

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