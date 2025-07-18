Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi
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93 yaşındaki eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Öymen'in entübe edildiği öğrenildi.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.

ALTAN ÖYMEN ENTÜBE EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, 93 yaşındaki Öymen, sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Öymen'in entübe edildiği öğrenildi.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, Türk gazeteci, yazar ve siyasetçidir. 20 Haziran 1932'de İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1950'li yıllarda başladı. Uzun yıllar çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık, muhabirlik ve yöneticilik yaptı. Özellikle siyaset ve ekonomi alanındaki yazılarıyla öne çıktı. Milliyet, Cumhuriyet, Akşam gibi önemli gazetelerde görev aldı. Ayrıca, Anka Haber Ajansı'nın kurucularından biridir.

İlk olarak 1965 seçimlerinde milletvekili seçilerek siyasete atıldı. Farklı dönemlerde milletvekilliği yaptı. 1977 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev yaptı. En bilinen siyasi görevi ise 1997-1999 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı'dır.

Gazeteciliğin yanı sıra birçok kitap yazmıştır. Türk siyasi tarihi, demokrasi ve anılar üzerine kaleme aldığı eserleri bulunmaktadır. "Değişim Yılları", "Öfkeli Yıllar" gibi kitapları dikkat çeker.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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