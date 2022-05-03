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Eski CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
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Eski CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, hayatını kaybetti

ESKİ CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel (67), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ESKİ CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel (67), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TBMM 22'nci ve 23'üncü dönem CHP Bursa milletvekili olan Kemal Demirel, kanser tedavisi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kentteki 'tren' projeleriyle ilgili olan çalışmalarıyla tanınan Demirel'in yarın düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "22 ve 23'üncü dönem Bursa milletvekilimiz Kemal Demirel'in vefatından büyük üzüntü duydum. Bursa için büyük emekleri olan, uzun süredir hastalığı nedeniyle tedavi görmesine rağmen Bursa treni için mücadeleyi bırakmayan Kemal Demirel'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel

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