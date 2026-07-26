Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu, devlet başkanı adayı ilan edildi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'nun, Liberal Parti tarafından devlet başkanı adayı gösterilmesine karar verildi.

Sao Paulo kentindeki Pacaembu Stadyumu'nda düzenlenen kongrede konuşan Bolsonaro, babası Jair Bolsonaro'nun siyasi mirasını sürdüreceğini söyledi.

Liberal Parti'nin devlet başkanı adayı ilan edilen 45 yaşındaki Bolsonaro, "Daha sakin ve ılımlı olabilirim ama damarlarımda Bolsonaro kanı taşıyorum. Hiçbir hapishane uyandırdığımız umut duygusunu susturamayacak." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Luiz Inocio Lula da Silva'yı eleştiren oğul Bolsonaro, babası Bolsonaro'nun "rehin alındığını", hapse gönderilerek tecrit edildiğini ve susturulmaya çalışıldığını öne sürdü.

Bolsonaro, konuşmasında Lula yönetimini yolsuzluğu teşvik etmek, vergi yükünü artırmak, siyasi rakiplerine baskı uygulamak ve özgürlükleri kısıtlamakla da suçladı.

2022 seçimlerini kaybettikten sonra darbe girişimi iddialarıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında ev hapsinde bulunan ve hakkında siyasi yasak ile konuşma yasağı bulunan eski Devlet Başkanı Bolsonaro, kongreye katılamadı.

Liberal Parti yönetimi, kongrede ev hapsindeki Bolsonaro'nun yapay zekayla üretilmiş bir dijital avatar videosunu yayımladı.

Bu arada, kongrede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun destek mesajına de yer verildi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Brezilya lideri Lula'yı hedef aldı

Kongrede konuşan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya lideri Lula da Silva'yı sert sözlerle eleştirerek, Flavio Bolsonaro'dan ekim ayındaki seçimlerde "sosyalist çöplüğü durdurmasını" istedi.

Brezilya'nın Lula da Silva ile devam etmesi halinde "vahim" sonuçlarla karşılaşacağını iddia eden Milei, "Eğer rotayı değiştiremezseniz vahim sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Geleceğinizin çalınmasına izin vermeyin. Sosyalist çöplüğü durdurabilmen için sana güveniyoruz Flavio!" ifadelerini kullandı.

Milei, Latin Amerika'daki sağ iktidarlara işaret ederek, "Bugün sosyalizm Arjantin, Kolombiya, Şili ve Ekvador'dan siliniyor; umuyoruz ki ekim ayında da Brezilya'dan silinecek. Diğer uluslar uyanıyor ancak bu ideoloji, en eski savunucularından birinin eliyle Brezilya'ya tutunmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA