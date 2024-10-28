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Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'e Suikast Girişimi

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Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in aracı, röportaj için seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Morales, saldırıyı ordu ve polisin ortak operasyonu olarak nitelendirirken, Devlet Başkanı Luis Arce'i suçladı. Saldırının planlı olduğunu söyleyen Morales, olayın soruşturulmasını talep etti.

- Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'in aracı kurşunlandı

LA PAZ - Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in içinde bulunduğu araç kurşunlandı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e suikast girişiminde bulunuldu. Morales ve şoförünün içinde bulunduğu araç bir röportaj için seyrederken silahlı saldırıya uğradı. Olayda şoförü yaralanan Morales, aracının kurşunlandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Morales'in lideri olduğu Sosyalizm Hareketi Partisi tarafından yapılan açıklamada ise siyah kıyafetli şahıslar tarafından araca ateş açıldığı bildirilirken saldırının Devlet Başkanı Luis Arce tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Devlet Başkanı Luis Arce ise açıklamasında saldırıyı kınayarak olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

"Arabamda 14 kurşun deliği var"

"Aracımda 14 kurşun deliği var" diyen Morales saldırının "ordu ve polisin ortak operasyonu" olduğunu iddia ederek, kurşunlardan kıl payı kurtulduğunu dile getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, "Bolivya Devleti'nin seçkin ajanları bugün beni öldürmeye çalıştı" dedi. Arce hükümetini suçlayan Morales, "Bu saldırı planlıydı, amaç Evo'yu öldürmekti" ifadelerini kullandı. Katıldığı bir radyo programında da saldırıya değinen Eski Devlet Başkanı Morales, iki aracın kendisini yolda durdurarak ateş açtığını söyledi. Morales, "Arce bu cinayetin emrini vermediyse İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo ve Savunma Bakanı Edmundo Novillo ile bu olaya karışan polisleri görevden almalı ve yargılamalı" şeklinde konuştu.

Morales 2006-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü. Ülkede 20 Ekim 2019'da yapılan seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle günlerce protestolar ve şiddet eylemleri yaşanırken 14 yıldır iktidarda bulunan Morales de istifa etmişti.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'e Suikast Girişimi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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