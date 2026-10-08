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Eski BND Başkanı Hanning'in Çin'e gizli bilgi aktardığı iddiası araştırılıyor

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Almanya'da eski BND Başkanı Hanning'in casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Çin istihbaratıyla bağlantılı Wang Jianzheng ile teması olduğu iddia edildi. Federal Başsavcılık, Hanning'in gizli BND bilgilerini Çinli yetkiliyle paylaşıp paylaşmadığını araştırıyor.

Almanya'da eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Çin istihbaratıyla bağlantılı bir isimle teması olduğu iddia edildi.

Alman Der Spiegel dergisinin haberinde, Federal Başsavcılığın, Hanning'in Federal İstihbarat Servisi (BND) bünyesinden elde ettiği gizli bilgileri Çin istihbarat teşkilatından bir yetkiliyle paylaşıp paylaşmadığını da araştırdığı kaydedildi.

Hanning'in Çin'e birçok kez seyahat ettiği ve burada Çinli emekli Tuğgeneral Wang Jianzheng ile yakın temas kurduğu belirtildi.

Wang'ın 1987-1990 yıllarında Çin'in Doğu Berlin'deki temsilciliğinde görev yaptığı, daha sonra iki kez Almanya'ya döndüğü ve 2013'e kadar Çin'in Almanya'daki askeri ataşesi olarak görev yaptığı aktarıldı.

Hanning ve Çinli generalin ortak faaliyetleri

Haberde Hanning ile Wang'ın yıllardır çeşitli etkinliklerde birlikte yer aldığı belirtiliyor.

Hanning'in 2018 yılında eski Doğu Almanya Başbakanı Hans Modrow'a Çin ziyaretinde eşlik ettiği, Wang'ın ise Modrow'un anılarını çevirdiği kaydedildi.

İki ismin 2017 yılında Çin'in Huaibei kentinde düzenlenen resmi bir resepsiyonda da bir araya geldiği ve program kapsamında bazı yerel şirketleri birlikte ziyaret ettikleri bildirildi.

Hanning ve Wang'ın 2023 yılında bir Avrupa-Çin konferansının katılımcı listesinde de yer aldığı, ayrıca Qingdao'daki bir Alman-Çin ekoparkının danışma kurulunda görev yaptıkları aktarıldı.

Federal Başsavcılık ise Hanning'in Wang ile bağlantısının soruşturmanın bir parçası olup olmadığı yönündeki sorulara yanıt vermedi.

Hanning'in avukatı Leon Kruse ise müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Kruse, Hanning'in elinde gizli BND belgeleri bulunduğunun doğru olduğunu ancak bu belgelerdeki bilgileri Almanya aleyhine veya para karşılığında yabancı bir tarafa aktardığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Çinli general Wang Jianzheng ise Spiegel'e yaptığı açıklamada suçlamalar hakkında yorum yapamayacağını söyledi. Wang, Hanning ile uzun süredir temasının bulunmadığını belirtirken, bu temasın ne zaman sona erdiği sorusuna da yanıt vermedi.

Kaynak: AA
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