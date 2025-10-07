Eski Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Samsun'un Atakum ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden eski İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, refüje çarparak hafif yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demirtaş'ın durumu iyi.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 55 ALH 055 plakalı otomobil, sürücüsü eski İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın direksiyon başında rahatsızlanması sonucu refüje çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Demirtaş, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası tedbir amaçlı Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.