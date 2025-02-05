Kar yağışını izlemek isterken pencereden düşen eski belediye başkanından acı haber

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar köyünde saat 02.00 sıralarında yürekleri sızlatan bir ölüm olayı yaşandı. Müstakil evinin penceresinden kar yağışını izlemek için dışarıya bakarken dengesini kaybeden Sabri Pamuk (84) 4.5 metre yükseklikten aşağı düştü.

KAR YAĞIŞINI İZLEMEK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu yaralanan Pamuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Pamuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Pamuk'un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

BİR DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞ

7 çocuk babası Sabri Pamuk'un, 1994 yılında o dönem kasaba olan Bekarlar'ın belediye başkanlığını yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.