Kastamonu'da trafik kazası geçiren eski Boyabat Belediye Başkanı Coşar yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir otomobil, pikapla çarpıştı. Kazada eski Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
M.E. idaresindeki 57 DU 979 plakalı otomobil ile M.Ü'nün kullandığı 34 BSV 587 plakalı pikap, Kastamonu-Sinop kara yolu Hanönü ilçesi Gökçeagaç köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan eski Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar yaralandı.
Coşar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel