Eski belediye başkan yardımcısını öldüren şüpheli, kan izleri sayesinde yakalandı

Eski belediye başkan yardımcısını öldüren şüpheli, kan izleri sayesinde yakalandı
Güncelleme:
Rize'de tartışma sonucu bıçaklanarak öldürülen eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın için cenaze töreni düzenlendi. Aydın, Sürmene'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda Vedat Yılmaz'ın tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü arkadaşı eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın için Trabzon'un Sürmene ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Aydın'ın yakınlarının yanı sıra; Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Erdem Sürmen ve vatandaşlar katıldı. Aydın, ikindi vakti Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

