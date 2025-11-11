Eski Belediye Başkan Adayının Silahlı Saldırısı: Kasten Öldürme Iddiaları

ANTALYA'da alacaklısının babası Hamit Sunbat'ı (70) tabancayla öldüren eski Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Ali Arslan (51), öldürme kastı olmadığını ileri sürdü.

Olay, 18 Nisan'da saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan, alacaklı olduğu Sebahattin Sunbat ile görüşmek için iş yerine gitti. Durmuş Ali Arslan, çıkan tartışmada Sebahattin Sunbat'ın babası Hamit Sunbat'ı tabancayla vurup yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, karın bölgesinden yaralanan Hamit Sunbat'ı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Arslan, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hamit Sunbat ise 22 Nisan'da hastanede hayatını kaybetti.

'HAVAYA DA BİR EL ATEŞ ETTİM'

Hakkında 'Kasten öldürme, 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Silahlı tehdit' suçlarından dava açılan tutuklu sanık Durmuş Ali Arslan'ın, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Sanık Durmuş Ali Arslan, olayı kasıtlı gerçekleştirmediğini, amacının öldürmek olmadığını söyledi. Arslan, olay günü kendisine gösterilen tepkilerden dolayı havaya bir el ateş ettiğini kaydetti.

'ELİNDEKİ TABANCAYI DÜKKANLARIN ÖNÜNDE SALLIYORDU'

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinden Deniz Ö., "112 ekibinde paramedik olarak çalışıyorum. O gün nöbetçiydim. Olay yerine gittiğimizde şahıs, elindeki tabancayı dükkanların önünde sallıyordu. Yaralıyı içeri çekmişlerdi, o yüzden ilk etapta görmedim. Olay yeri güvenli olmadığı için emniyet ekibini bekledik. 4 dakika içinde polis ekipleri geldi. Şahıs, polis ekiplerine direnmedi. Daha sonra bize engel bir durum olmadı. Hastaya da 5'inci dakikada ulaştık. Sol batım bölgesinden yara almıştı. Hızlı şekilde ambulansa aldık ve sağlık kuruluşuna sevkini yaptık" diye konuştu.

'SANIKTAN 'SİLAHLI TEHDİT' NEDENİYLE ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

İlk duruşmada Arslan'ın odaya girdiği anda tabancayla ateş ettiğini, kargaşada odadan kaçtığını anlatan fabrikanın ortaklarından müşteki Tamer Ertürk, 2'nci duruşmada, "Ben sanık tarafından yüzüme karşı söylenen bir tehditle karşılaşmadım. Sanıktan şahsım için 'silahlı tehdit' nedeniyle şikayetçi değilim. Ama ortağımın babasının ölümüyle ilgili şikayetçiyim" dedi. Mahkeme heyeti, Tamer Ertürk'ün olaydan doğrudan zarar görmemesi ve sanıktan 'silahlı tehdit' iddiasıyla şikayetçi olmadığı gerekçesiyle 'katılan' sıfatının kaldırılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.