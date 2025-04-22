Eski Belediye Başkan Adayı, Alacaklısının Babasını Vurarak Ölüme Neden Oldu

ANTALYA'da, eski Aksu Belediye Başkan Adayı olan Durmuş Ali Arslan'ın (51), tabancayla vurup yaraladığı, alacaklısının babası Hamit Sunbat (70), 4 gün sonra, bugün, yaşamını yitirdi.

Olay, 18 Nisan'da saat 13.00 sıralarında, Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki kozmetik dükkanında meydana geldi. Eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan, iddiaya göre, Sebahattin Sunbat'tan alacağını istemek için iş yerine gitti. Durmuş Ali Arslan, çıkan tartışmada Sebahattin Sunbat'ın babası Hamit Sunbat'ı tabancayla vurup yaraladı.

İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçılar, karın bölgesinden yaralanan Hamit Sunbat'ı, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Arslan'ı suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Arslan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren Hamit Sunbat, bugün, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.