Haberler

Vezirköprü'de başpehlivan kavgasında ikinci gözaltı: Yine adli kontrol

Vezirköprü'de başpehlivan kavgasında ikinci gözaltı: Yine adli kontrol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde başpehlivan Serhat Elvan'ı darbeden eski başpehlivan Şaban Yılmaz ve iki yeğeni, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, başpehlivan Serhat Elvan'ı darbeden eski başpehlivan Şaban Yılmaz ve 2 yeğeni, savcının itirazı sonrası ikinci kez gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 8 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6'ncı etabı olan 20'nci Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne katılmak üzere yola çıkan Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, ilçeye gitmeden önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Elvan'ın istasyonda tek başına oturduğu sırada eski başpehlivan Şaban Yılmaz ile yeğenleri Ö.Y. ve E.Y. geldi. Şaban Yılmaz ile Serhat Elvan arasında tartışma çıktı. Yılmaz ile Ö.Y. ve E.Y., Elvan'ı darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Elvan'ın şikayetçi olması üzerine Atakum ilçesindeki Denizevleri Şehit İrfan Sadık Kocabaş Polis Merkezi Amirliği'ne giden Yılmaz ile 2 yeğeni, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Vezirköprü'ye götürülen 3 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası, ertesi gün adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, karar itiraz etti. Tutuklamaya yönelik haklarında arama kararı çıkarılan Yılmaz ve E.Y. ile Ö.Y., jandarma ekipleri tarafından dün ikinci kez gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 3 kişi, SEGBİS ile çıkarıldıkları mahkemede yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti ile görüştü! İşte masadaki konular
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak

CHP'li vekil taciz iddiasıyla tekme tokat dövüldü
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Başkent'te korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu

Savaşın ateşi yeniden harlandı! İki tarafta da bilanço ağır
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var