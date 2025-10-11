Haberler

Eski Başkan Joe Biden, Prostat Kanseri Tedavisine Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Joe Biden, prostat kanseri tedavisinin bir parçası olarak radyoterapi ve hormon tedavisine başladı. Biden'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, 83 yaşına girecek olan eski başkanın tedavi süreci hakkında bilgi verilmedi.

NEW Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın, prostat kanseri tedavisinin bir parçası olarak radyoterapiye başladığı belirtildi.

Biden'ın sözcüsü, CNN'e açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Biden, prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor." ifadesini kullandı.

Gelecek ay 83 yaşına girecek Biden'in tedavisinin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmedi.

Biden'ın ofisinden mayısta yapılan açıklamada, eski Başkan Biden'a "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Galatasaray'dan kontrat isteyen Icardi'ye sürpriz talip

Galatasaray'dan kontrat istiyordu! Beklenmedik bir gelişme var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Galatasaray'dan kontrat isteyen Icardi'ye sürpriz talip

Galatasaray'dan kontrat istiyordu! Beklenmedik bir gelişme var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.