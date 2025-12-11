Haberler

Fransa'da eski başbakan Philippe'in "sömürgeleştirme suç değildir" ifadeleri kamuoyunda tepki topladı

Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'in bir televizyon programında sömürgeciliği suç teşkil etmediği yönündeki ifadeleri büyük tepki topladı. Medya kuruluşları ve siyasetçiler, Philippe'in bu açıklamalarını eleştirdi ve Fransız sömürge tarihi üzerine yapılan inkâr olarak değerlendirdi.

Fransa eski Başbakanı Edouard Philippe'in katıldığı bir televizyon programında sömürgeciliğin suç teşkil etmediği yönündeki ifadeleri kamuoyunun tepkisini çekti.

Fransa'da çok sayıda haber kuruluşu ve siyasi, eski Başbakan Philippe'in ülkenin sömürgecilik tarihini inkar edici açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Sol eğilimli medya kuruluşu L'Insoumission, Philippe'in ifadelerini "yeni sömürgecilik" yaklaşımı olarak niteleyerek, 2027 cumhurbaşkanı seçimleri için adaylığını duyuran eski Başbakan'ın halkın desteğini almak için "planlı bir ideolojik duruş" sergileme çabasında olduğunu ileri sürdü.

L'Humanite gazetesi ise 2001'de Fransız parlamentosunda kabul edilen ve Hint Okyanusu ve Atlantik'te yapılan köle ticaretini insanlığa karşı suç olarak tanıyan yasaya atıfta bulunarak Philippe'in sömürgeciliği "inkar" ettiğini yazdı.

Çevrim içi haber sitesi Revolution Permanente ise "Edouard Philippe için sömürgeleştirme bir suç değil: ya da Fransız emperyalizmi nasıl savunulur?" başlıklı haberinde Fransa dahil Avrupalı güçlerin 17. yüzyıldan itibaren Hint Okyanusu ve Atlantik'teki çok sayıda adada sömürgecilik yaptığını anımsatarak, Fransa'nın eski sömürgesi Cezayir'de yaşananları hatırlattı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Andree Taurinya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Philippe'i eleştirdi.

Taurinya, "Bu cumhurbaşkanı adayı (Edouard Philippe) için, Fransa'nın ve İsrail gibi bir ülkenin tüm nüfuslara uyguladığı yağma, sömürü, baskı ve ayrımcılık suç değildir. Soru 'devasa' değil, ancak cevap gerçekten basit ve açık olmalı: Evet, sömürgeleştirme suçtur." ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisi (EELV) milletvekili Sabrina Sebaihi ise paylaşımında, "Gerçekten ona sömürgeleştirmenin ne demek olduğunu hatırlatmamız mı gerekiyor?" diye sordu.

Eski Başbakan Philippe 8 Aralık'ta LCI kanalında katıldığı programda, sömürgeciliğin suç olmadığını söylemişti. Philippe programda Fransa'da başörtüsü takan kadınları da eleştirerek "göstermelik dini sembolleri" sevmediğini belirtmişti.

Philippe 2017-2020 yıllarında Fransa başbakanı olarak görev yapmıştı.

