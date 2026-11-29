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Bangladeş'ten 2024'teki protestolar sırasında ayrılan ve hakkında idam kararı verilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeye dönmeyi planladığını açıklamasının ardından destekçileri ile iktidar partisi taraftarları arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Hasina'nın destekçileri, eski Başbakan'ın 16 Aralık'ta Bangladeş'e dönme planını açıklamasının ardından bir araya gelerek başkent Dakka'yı ülkenin güneybatısına bağlayan Padma Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Bunun üzerine bölgede, iktidardaki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) üyeleri ile Hasina'nın destekçileri arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hasina'nın aile evinin önünde protesto

Hasina'nın destekçileri, eski Başbakan'ın Hindistan'dan güvenli şekilde dönmesini talep etmek üzere Gopalganj bölgesindeki aile evinin önünde gösteri düzenledi.

Göstericiler, bölgedeki bir kara yolunu trafiğe kapattı.

Hasina'nın sözcüsü Syed Mozammel Ali, eski Başbakan'ın 16 Aralık'ta Bangladeş'e döneceğini, bunun için mevcut hükümetten uçak ayarlamasını talep ettiğini aktarmıştı.

Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Humaiun Kobir ise "Gerçek şu ki hiçbir suçlunun, iade sürecinden geçmeden ülkeye girişine izin verilmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Bangladeş'te idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında idama, yolsuzluk suçlarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA