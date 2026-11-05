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Eski Bangladeş Başbakanı Hasina, idam kararına rağmen Aralık'ta döneceğini açıkladı

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Bangladeş'in eski Başbakanı Hasina, idam kararına rağmen Aralık'ta ülkesine dönme kararından vazgeçmediğini açıkladı. Hasina, döndüğünde tutuklanabileceğini bildiğini ve yabancı ülkelerin korumasını talep etmediğini söyledi.

Bangladeş'ten 2024'teki protestolar sırasında ayrılan ve hakkında idam kararı bulunan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, gelecek ay ülkesine dönme kararından vazgeçmediğini açıkladı.

Hasina, Associated Press'e (AP) e-posta yoluyla açıklamalarda bulundu.

Aralık'ta Bangladeş'e dönmeyi planladığını belirten Hasina, döndüğünde tutuklanabileceğini bildiğini söyledi.

Hasina, "Ölüm kaderimde varsa kendi ülkemin topraklarında, kendi halkımın arasında ölmeyi tercih ederim. Bu nedenle Bangladeş'e döneceğim. Bu kararım değişmedi." ifadelerini kullandı.

ABD ve Hindistan gibi ülkelerin Bangladeş'e güvenli dönüşünü sağlamak amacıyla baskı yapmasını bekleyip beklemediği sorulan Hasina, yabancı ülkelerin korumasını talep etmediğini belirtti.

Hasina, Ağustos 2024'ten bu yana partisinin en az 20 bin üyesinin öldürüldüğünü, binlercesinin tutuklandığını, işkence gördüğünü veya saklanmak zorunda kaldığını öne sürerek siyasi görüşleri nedeniyle parti destekçilerinin evlerini, iş yerlerini ve geçim kaynaklarını da kaybettiğini iddia etti.

Bangladeş'te idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında idam cezasına çarptırılmış, yolsuzluk suçlarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA
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