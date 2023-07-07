Eski Bakan Taner Yıldız'ın Babası Kayseri'de Defnedildi

Eski bakanlardan Taner Yıldız'ın 87 yaşında hayatını kaybeden babası Eşref Yıldız için Kayseri'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınları, Kayseri protokolü ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı. Cenaze namazının ardından Eşref Yıldız'ın naaşı Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.