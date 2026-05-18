Alanya'da Aydın Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu (52), son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu, kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinde 5 Mayıs'ta akşam saatlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesi sonrası götürüldüğü hastanede ameliyata alınan ve yoğun bakımda tedavisi süren Aydın Çavuşoğlu, 13 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Aydın Çavuşoğlu için bugün Türkler Merkez Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sinan Oğan, eski alanya Kaymakamı olan Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, milletvekilleri, il ve ilçe protokolü, oda ve dernek başkanları, siyasi partilerinin il ve ilçe temsilcileri ile yöneticiler, Çavuşoğlu ailesinin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

'AYDIN'IN VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Aydın kardeşimiz 13 gün hastanede yattı. Bu süreçte de bizleri yalnız bırakmayan başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve ailesi olmak üzere tüm büyüklerimize, tüm dostlarımıza, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından dualar gönderen herkese teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden, hepinizden razı olsun. Tam 13 ay önce rahmetli babamı buradan uğurladık. Tam 13 ay sonra da Aydın kardeşimizi aniden kaybettik. Rabb'im inşallah Aydın kardeşimizi rahmetli anamız ve babamızla cennetinde kavuşturur. Şu mezarlıkta yatan tüm geçmişlerimizi de Rabb'im inşallah cennetinde buluşturur. Biraz önce hocamız cami inşaatından bahsetti. O caminin bitmesine çok az kaldı. Aydın göremedi ama hocamızın da söylediği gibi o inşaatın başlamasında ve devam etmesinde en çok emeği geçenlerin başındaydı. Rabb'im inşallah o emeklerinden dolayı kendisini cennetiyle mükafatlandırsın. Aydın bize vasiyette bulunmuştu. Kendi adına bir vakıf kurulmasını, bu vakıf üzerinden yeni camiler ve okullar yapılmasını, çocukların okutulmasını istemişti. İnşallah ailecek biz de onun bu vasiyetini yerine getireceğiz. Vakfını kurup, onun istediği gibi yeni camilerin ve okulların yapılması, çocukların okutulması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kılınan namazın ardından Aydın Çavuşoğlu, toprağa verildi.

