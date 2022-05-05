ESKİ BAKAN BEKİR SAMİ DAÇE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

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ESKİ BAKAN BEKİR SAMİ DAÇE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANKARA'da hayatını kaybeden eski Adalet ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe (92) memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ANKARA'da hayatını kaybeden eski Adalet ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe (92) memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Büyük Türkiye Partisi (BTP) ve Doğru Yol Partisi'nin (DYP) kurucu üyeleri arasında yer alan, 19'uncu dönem Adana milletvekili olarak TBMM'ye girip, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı da yapan Bekir Sami Daçe, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Daçe'nin cenazesi, vasiyeti üzerine Ankara'dan, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine getirildi. Ceyhan'daki baba evinde helallik alınmasının ardından Hamdilli Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi. Düzenlenen törende gözyaşlarına hakim olamayan eşi Serpil Daçe'yi yakınları sakinleştirdi. İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'nun da katıldığı törenin ardından Daçe'nin cenazesi öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bekir Sami Daçe, Ceyhan, Adalet, Adana, Güncel, Haberler

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