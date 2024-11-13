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Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gölette ölü bulunan eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, cenaze töreniyle defnedildi. Törene birçok yetkili katıldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gölette ölü bulunan eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, son yolculuğuna uğurlandı.

Yapılan otopsinin ardından hastane morgundan alınan Civelek'in cenazesi Azdavay Belediyesi önüne getirildi.

Burada düzenlenen törenin ardından Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Civelek'in cenazesi Evlek köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına Civelek'in yakınlarının yanı sıra Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden katıldı.

Suğla Yaylası'ndaki gölette dün ölü bulunan Civelek, 2004-2024 yıllarında Azdavay Belediye Başkanı olarak görev yapmış, 2024'teki yerel seçimlerde de AK Parti'den aday olan Civelek kazanamamıştı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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