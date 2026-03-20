Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi silahla vurularak öldürüldü

Girne Mahallesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer yaşamını yitirdi. Polis, saldırganı Aydın-İzmir otoyolu mevkisinde yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında, eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özlüer kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli U.K'yi, Aydın- İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde yakaladı.

Gözaltına alınan U.K, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
