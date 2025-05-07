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Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer'den İsrail'e Sert Eleştiri

Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer'den İsrail'e Sert Eleştiri
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Heinz Fischer, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediği iddialarına karşı Avusturya hükümetinin bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti. Netanyahu'nun yaklaşımını eleştirerek, Gazze'de gerçekleşen ölümler ve insan hakları ihlalleri hakkında derin kaygılarını dile getirdi.

Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, İsrail'in " Gazze'de savaş suçu şüphesi içeren eylemlerine" karşı kayıtsız kalınamayacağını belirterek, iktidarın buna yönelik tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.

Avusturya Haber Ajansına (APA) konuşan Fischer, Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını eleştirdi.

Fischer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik tutumunun "şoke edici" olduğunu aktararak, "Gözlerimizin önünde yaşananlar kabul edilmez." dedi.

Netanyahu'nun aşırı sağcı ve siyonist söylemleriyle öne çıkan sözde savaş kabinesinin Gazze Şeridi'ndeki halka yönelik başvurduğu yöntemleri büyük bir "kızgınlıkla" takip ettiğini ifade eden Fischer, Ukrayna'ya yönelik duyarlılığın buraya da gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Fischer, İsrail'in savaş suçu şüphesi içeren eylemlerine karşı sessiz kalınamayacağını vurgulayarak, "Bu nedenle Avusturya hükümetinden, bu olayları yakından takip etmesi ve buna karşı bir tutum sergilemesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu nedeniyle antisemitizm yükselişte"

Netanyahu'nun yaklaşımları nedeniyle antisemitizmin azalmadığına aksine genişleyerek güçlendiğine dikkati çeken Fischer, bu gidişe "dur" denilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fischer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri güçle komşusunun sınırlarını geçme hakkı olmadığı gibi İsrail'in de sınırları hiçe sayarak, çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 50 binin üzerine insanın ölümü sonrasında bu insanları göçe zorlama hakkının olmadığını ifade etti.

"Yahudi soykırımı, Gazze'de yaşananları haklı gösteremez"

Fischer, Gazze'de ölen ya da açlık nedeniyle hayatını kaybeden veya kalıcı sakatlık yaşayan çocuklara bir yenisinin eklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Yahudilerin Nazi Almanyası döneminde maruz kaldıkları soykırım ve yaşanan acılara saygı duyulması ve unutulmaması gerektiğini belirten Fischer, "Ancak bunların (Yahudi soykırımının) hiçbirisi, insanlar, çocuk ve kadınlara yapılanları Gazze'deki mevcut durumu haklı gösteremez." görüşünü paylaştı.

Fischer, Gazze'deki sınırsız saldırıları nedeniyle İsrail'in yalnızca insan haklarını değil aynı zamanda uluslararası hukuku da hiçe saydığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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