Eski Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer'den Filistin Çağrısı

Güncelleme:
Heinz Fischer, Avusturya hükümetine tarafsızlık ilkesine bağlı kalma ve Filistin Devleti'ni tanıma çağrısında bulunarak, iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı.

Avusturya'nın eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, hükümeti, tarafsızlık ilkesine bağlı kalmaya ve iki devletli çözüme destek için Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı.

Fischer, Der Standard gazetesine yaptığı açıklamada, Avusturya'nın Orta Doğu politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarafsızlığın barış için başlangıç noktası olduğunun altını çizen Fischer, "Orta Doğu'da barışın sağlanması için İsrail'in var olma hakkının güvence altına alınması gerektiği kadar, Filistin'in var olma hakkının da güvence altına alınması gerekir. İsrailliler ile Filistinlilerin onuru eşit olarak değerlendirilmelidir. Bence ancak bu şekilde durumun iyiye gitmesi sağlanabilir." dedi.

Fischer, İsrail'in Filistin'in devlet olarak tanınmasını her türlü yolla engellemek istediğine işaret ederek, "tarafsız" Avusturya'nın, mümkün olduğunca çok sayıda ülkeyle işbirliği içinde kalıcı barışı destekleme sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Hükümetin, iki devletli çözüme destek vermesi gerektiğini belirten Fischer, "Birçok ülke Filistin'i zaten tanımıştır. Benim görüşüm, Avusturya da bunu yapmalıdır." diye konuştu.

Fischer, yorumları nedeniyle kendisine yönelik "antisemitist" suçlamaları yapılmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Başka argüman sunamadıkları için bu suçlamanın yapıldığı izlenimi edindim. 60 binden fazla erkek, kadın ve çocuğun öldüğü bu acımasız savaş, nefreti besliyor ve giderek büyütüyor. Bu nefret, daha fazla aşırıcılığa ve duygusallığa yol açıyor. Antisemitizmi ve tüm İsraillileri topluca kınamayı kararlılıkla reddeden tüm mantıklı insanlar, bu konuda uyarıyorlar. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun yaklaşımının kabul edilemez olduğunu halka göstererek İsrail'e bir iyilik yapıldığını düşünüyorum. Bu antisemitizm değil, İsrail'in geleceğine yapılan bir hizmettir."

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
