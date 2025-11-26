Eski Astsubaya FETÖ'den 15 Yıl Hapis İstemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılığın, örgüt üyesi olduğu öne sürülen tutuksuz H.K. için yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, eski astsubay H.K'nin, FETÖ'nün "mahrem asker yapılanması"nda yer aldığı ve ByLock kullanıcısı örgüt üyeleriyle irtibatının bulunduğu belirtildi.

Sanığın, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu iddianamede aktarıldı.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen eski astsubay H.K'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.