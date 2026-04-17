Avustralya'da, "Afganistan'da savaş suçu işlemekle" suçlanan eski asker kefaletle serbest bırakıldı

Avustralya'da hayatta olup en çok madalyaya sahip olan eski askeri Ben Roberts-Smith, " Afganistan'da savaş suçu işlediği" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, geçen hafta Sydney Havalimanı'nda gözaltına alınan 47 yaşındaki eski asker Roberts-Smith'in duruşması görüldü.

Afganistan'da 2009-2012 döneminde görev yaptığı sırada silahsız kişileri öldürdüğü iddiasıyla beş ayrı "savaş suçu kapsamında cinayet"le suçlanan Roberts-Smith'in avukatları, bunun "emsalsiz bir dava olduğunu" belirtti.

Dava sürecinin yıllar alabileceğini ifade eden avukatlar, Roberts-Smith'in bu sürece gözaltında devam etmesinin "yargılamanın adilliğinin tehlikeye atacağını" savundu.

Davanın olası süresi konusunda sanığın avukatlarıyla hemfikir olan mahkeme, Roberts-Smith'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Avustralya'da verilen en yüksek askeri nişanının sahibi olan ve 2013'te ordudan ayrılan Roberts-Smith, "ülkenin en çok madalyalı eski askeri" olarak gösteriliyor.

Roberts-Smith, 2023'te, Afganistan'daki görevi sırasında savaş suçu işlediğine dair haberlerin ardından çeşitli gazete ve gazetecilere açtığı hakaret davasını kaybetmişti.

Ardından Roberts-Smith, Afganistan'da savaş suçu işlediği iddiasıyla 7 Nisan'da Sydney Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği (IGADF) daha önce de Afganistan'da görev yapan askerlerin savaş suçu işlediklerine dair iddiaları soruşturmuştu.

IGADF, Kasım 2020'de yayımladığı raporda, 39 Afgan sivilin askerlerce öldürüldüğünü ortaya koymuştu.