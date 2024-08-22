Üye Girişi
Haberler

Eski AK Partili başkan, apartta ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz, memleketi Trabzon'da hayatını kaybetti. Akyüz'ün cansız bedeni kaldığı apartta görevliler tarafından bulundu.

Eski AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz (40), memleketi Trabzon'da kaldığı apartta ölü bulundu. Akyüz'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Eski AK Partili başkan, apartta ölü bulundu

Ortahisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi'nde bir apartta temizlik yapmak üzere odaya girmeye çalışan personel, eski AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz'ün, kapıyı açmaması üzerine şüphelendi. Bunun üzerine odaya giren görevliler, Akyüz'ü hareketsiz halde buldu. Görevlilerinin ihbarıyla çağrılan sağlık ekipleri, Süleyman Akyüz'ün apart odasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Akyüz'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Eski AK Partili başkan, apartta ölü bulundu

AKYÜZ İÇİN TAZİYE MESAJI

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Akyüz'ün ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Önceki Dönem İl Gençlik Kolları Başkanımız, dava ve yol arkadaşımız Süleyman Akyüz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 21 Ağustos Çarşamba Günü, ikindi namazına müteakip Trabzon Uzungöl Merkez Camii'nden kaldırılacaktır. Kıymetli Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Akyüz AK Parti Trabzon Gençlik 3-sayfa Bursa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? Onur ve Beyza arasında ne var? MasterChef Onur'un sevgilisi var mı? MasterChef Onur kaç yaşında, nereli? Kadir Ezildi'nin babası kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Kadir Ezildi'nin babası doktor mu? Mahkemeler ne zaman açılacak? 2024 Adli yıl ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitiyor? DISCORD ÇÖKTÜ MÜ? Discord neden açılmıyor? 22 Ağustos Discord'a ne oldu? Hafta sonu (24-25 Ağustos) hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı? Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Beyza'nın sevgilisi var mı? MasterChef Beyza nereli, kaç yaşında? SÜPER LİG 3. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU MU? Süper Lig 3. hafta hakemleri listesi! Tamar Oner ve Can Tanrıyar boşanıyor mu? Tamar Oner ile Can Tanrıyar neden ayrılıyor? Ankara'da 4 kişiye ne oldu? Ankara'da maymun çiçeği virüsü mü görüldü? Maymun çiçeği karantinası iddiaları gerçek mi? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 22 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Ankara'da maymun çiçeği görüldü mü? Ankara'da ne oldu? Maymun çiçeği virüsü nedir? St. Gallen-Trabzonspor maçı ne zaman? St. Gallen-Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS1-EKPSS2-EKPSS3 tercih kılavuzu yayınlandı mı 2024? Benzine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları, 22 Ağustos motorin ve benzin fiyat listesi! HAVA DURUMU! 22 Ağustos İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Yurt genelinde hava sıcaklığı değişiyor! 2024 Üniversite e-kayıt ne zaman bitiyor? E-kayıt ne zaman, nereden yapılıyor? Üniversite kayıt tarihleri 2024! CANLI DÖVİZ KURU 22 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Emirhan Topçu kimdir? Emirhan Topçu kaç yaşında, nereli? Emirhan Topçu hayatı ve kariyeri...
title