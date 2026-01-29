Haberler

Çarşıbaşı'nda kız öğrenci yurdu yapılacak

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki eski adliye binası, 72 yatak kapasiteli kız öğrenci yurduna dönüştürülecek. Belediye Başkanı Ahmet Keleş ve iş insanı Mehmet Kobya arasında protokol imzalandı. Yurt inşaatına en kısa zamanda başlanarak, önümüzdeki eğitim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ahmet Keleş, iş insanı Mehmet Kobya ile makamında bir araya geldi.

Eski adliye binasının öğrenci yurduna dönüştüreleceği protokolü Keleş ile Kobya arasında imzalandı.

Başkan Ahmet Keleş, Mehmet Kobya ile yurt inşaatının yapımına ilişkin protokolü imzaladıklarını belirterek, "Eski adliye binamızı kız yurdu olarak dönüştüreceğiz. Eğitime ve ilçemize her alanda verdiği kıymetli destekler için Mehmet Kobya'ya teşekkür ediyorum. Çalışmalar en kısa zamanda başlayacak. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Güler Kobya Kız Öğrenci Yurdumuzun ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Aydın Gelleci - Güncel
