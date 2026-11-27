LOS ANGELES, 27 Kasım (Xinhua) -- Uzman mühimmat teknisyeni olarak görev yapmış eski bir ABD deniz piyade onbaşısının, satmak için ordudan milyonlarca mermi ve çeşitli füze sistemleri çaldığını itiraf ettiği bildirildi.

Los Angeles Times gazetesinin perşembe günkü haberine göre, 20 yaşlarındaki Andrew Paul Amarillas 20 Kasım tarihli itirafında 2022-2025 yıllarında Camp Pendleton'daki Batı Piyade Okulu'ndan ABD ordusuna ait büyük miktarlarda mühimmat ve silah sistemi çaldığını kabul etti.

Amarillas'ın, Kaliforniya eyaletinin San Diego bölgesindeki Camp Pendleton'da Şubat 2022 ile Ocak 2026 arasında görev yaptığı belirtildi.

Haberde 1-2 milyon mermi ve çok sayıda roketatar çaldığını itiraf eden Amarillas'ın, alçaktan uçan helikopterler ile diğer hedefleri imha etmek üzere tasarlanmış birden fazla taşınabilir Javelin tipi tanksavar füze sistemi çaldığını da söylediği belirtildi.

Habere göre çalıntı malları taşımak ve evrakları tahrif etmek için en az üç deniz piyadesi arkadaşından yardım alan Amarillas, çalıntı malları Arizona'daki evine taşımak için onlarca sefer yaptı. Haberde ayrıca, Amarillas'ın federal hapishanede 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ve yüz binlerce ABD doları tazminat ödemek zorunda kalabileceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua