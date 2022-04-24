Eski ABD Başkanı Trump, Ohio'da miting düzenledi
Trump taraftarlarından detaylar Trump'ın şapkası dağıtarak sahneye gelişi Trump'ın konuşması Konuşma bitimi Trump'ın dans etmesi DELAWARE - Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ohio eyaletinde miting düzenledi.
Trump taraftarlarından detaylar
Trump'ın şapkası dağıtarak sahneye gelişi
Trump'ın konuşması
Konuşma bitimi Trump'ın dans etmesi DELAWARE - Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ohio eyaletinde miting düzenledi. J D Vance, Mike Carey, Max Miller, Madison Gesiotto Gilbert de katıldığı mitinge Trump'ın destekçileri ilgi gösterdi.
AA / Peter Zay - Güncel