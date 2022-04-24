Eski ABD Başkanı Trump, Ohio'da miting düzenledi - Haberler

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Eski ABD Başkanı Trump, Ohio'da miting düzenledi

AA - Peter Zay - Güncel
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Trump taraftarlarından detaylar Trump'ın şapkası dağıtarak sahneye gelişi Trump'ın konuşması Konuşma bitimi Trump'ın dans etmesi DELAWARE - Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ohio eyaletinde miting düzenledi.

Trump taraftarlarından detaylar

Trump'ın şapkası dağıtarak sahneye gelişi

Trump'ın konuşması

Konuşma bitimi Trump'ın dans etmesi DELAWARE - Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ohio eyaletinde miting düzenledi. J D Vance, Mike Carey, Max Miller, Madison Gesiotto Gilbert de katıldığı mitinge Trump'ın destekçileri ilgi gösterdi.

AA / Peter Zay - Güncel

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