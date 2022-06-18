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Eski ABD Başkanı Donald Trump Nashville'de

AA - Nathan Posner - Güncel
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde 'Road To Majority Policy Conference' kapsamında düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde 'Road To Majority Policy Conference' kapsamında düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

AA / Nathan Posner - Güncel

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