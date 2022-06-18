Eski ABD Başkanı Donald Trump Nashville'de Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde 'Road To Majority Policy Conference' kapsamında düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde 'Road To Majority Policy Conference' kapsamında düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı. AA / Nathan Posner - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Donald Trump Nashville Güncel Haberler

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