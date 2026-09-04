Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, HAMAG GmbH soruşturmasında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde
Eski ABB Başkanı İbrahim Melih Gökçek, ailesinin Almanya'daki HAMAG GmbH üzerinden gayrimenkul yatırımları ve kayıt dışı para aktarıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Gökçek, adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlamadı ve ifadesinin alınmasına başlanacak.
(ANKARA) - Eski ABB Başkanı İbrahim Melih Gökçek, "ailesinin Almanya'da kurduğu HAMAG GmbH üzerinden gayrimenkul yatırımları yaptığı ve yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında "ailesinin Almanya'da kurduğu HAMAG GmbH üzerinden gayrimenkul yatırımları yaptığı ve yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Gökçek, adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.
Melih Gökçek'in ifadesinin alınmasına başlanacak.