Eski 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yaşamını yitiren eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Berk, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Yaşamını yitiren eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Saldıray Berk törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi..
Dün hayatını kaybeden eski 3. Ordu ve EDOK komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Berk'in ailesinin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ergenekon kumpası mağduru emekli komutanlar, askeri yetkililer ve silah arkadaşları katıldı. Berk, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.