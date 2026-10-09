Eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadını 2 kardeşiyle birlikte darbetti

Eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadını 2 kardeşiyle birlikte darbettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KIZ KARDEŞLERE ADLİ KONTROLSamsun’un İlkadım ilçesinde eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.’yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan E.G. adlı kadın ile kız kardeşleri E.A. ve E.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KIZ KARDEŞLERE ADLİ KONTROL
Samsun'un İlkadım ilçesinde eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan E.G. adlı kadın ile kız kardeşleri E.A. ve E.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı