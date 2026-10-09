Haberler

Eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadını 2 kardeşiyle birlikte darbetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIZ KARDEŞLERE ADLİ KONTROLSamsun’un İlkadım ilçesinde eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.’yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan E.G. adlı kadın ile kız kardeşleri E.A. ve E.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZ KARDEŞLERE ADLİ KONTROL

Samsun'un İlkadım ilçesinde eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan E.G. adlı kadın ile kız kardeşleri E.A. ve E.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 89 sitede yayınlandı.
Hayat karartan benzerlik! Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı

Hayat karartan benzerlik! Kimliğini ispatlamak için DNA testi yaptırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melike Şahin anne oldu! İlk bebeğini kucağına aldı

Melike Şahin anne oldu
Güllü davasında kritik duruşma! Kızı müebbet istemiyle yargılanıyor

Güllü'nün ölümünde ikinci duruşma başladı! Tuğyan hakim karşısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! Hızlı treni bizzat kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez trenin direksiyonunda! İşte o anlar
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı

Çocuğunun telefonuyla eve koşan baba, banyoya girince yıkıldı
Süper Lig'de sürpriz imza! Alman teknik adam göreve geldi

Süper Lig'de sürpriz imza! Alman teknik adam göreve geldi
Kapıkule'de Türkiye'ye kaçırılmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi

Türkiye'ye sokamadan yakalandılar! Sayı inanılmaz
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı

Çöken binada isyan ettiren detay! Betonun içinden bakın ne çıktı