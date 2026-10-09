Eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadını 2 kardeşiyle birlikte darbetti

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KIZ KARDEŞLERE ADLİ KONTROL

Samsun'un İlkadım ilçesinde eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan E.G. adlı kadın ile kız kardeşleri E.A. ve E.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı