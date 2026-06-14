Haberler

Eskişehir'de bir kişi, tartıştığı eşinin otomobilini ateşe verdi

Eskişehir'de bir kişi, tartıştığı eşinin otomobilini ateşe verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Sezer T., eşi Emine T. ile telefonda tartıştıktan sonra onun otomobilini çakmakla ateşe verdi. Araç küle dönerken, hamile olan Emine T. gözyaşlarına boğuldu ve eşinden şikayetçi oldu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşinin otomobilini yaktı.

Evinden çıkarken eşi Emine T'ye ait otomobili alan Sezer T. ile eşi arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle telefonda tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Sakintepe Mahallesi yakınlarında bulunan bir tarla kenarına gelen Sezer T, eşine ait 26 AIN 629 plakalı otomobilin ön koltuğunu çakmakla ateşe verdi.

Hızla büyüyen alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen otomobil küle döndü.

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen Emine T, küle dönen aracını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Emine T'nin eşi Sezer T'den şikayetçi olmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Emine T'nin eşi Sezer T. ile 5 ay önce evlendiği ve hamile olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

ABD'ye alınmayan Somalili hakeme büyük müjde FIFA'dan geldi

Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı
Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi

Henüz ilk yılında bunu da başardı!
Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi

Birikimleriyle aldığı aracı bu hale getiren kişinin kimliği şoke etti
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik