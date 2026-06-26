Eşi ve oğlunu boğan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

EDİRNE'de tartıştığı eşi Didem Örs Alacı (38) ile oğlu Doruk Kaan Alacı'yı (9) boğup, ardından intihara kalkışan Ömer Gökhan Alacı (41), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 4 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı, çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı ile maddi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadı. Evde çıkan tartışmada Ömer Gökhan Alacı, önce eşini ardından oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğdu. Ertesi sabah Meliha Örs, kızı Didem'i akşam yemeğine davet etmek için telefonla aradı ancak ulaşamadı. Daha sonra damadını arayan Örs, kızına ulaşamadığını belirterek, konuşmak istediğini söyledi. Eşi ve çocuğunun uyuduğunu söyleyen Ömer Gökhan Alacı, telefonu kapattı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Didem Örs Alacı ile oğlu Doruk Kaan Alacı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Bileklerinde bıçak kesikleriyle yaralı bulunan Ömer Gökhan Alacı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alacı, tedavisinin ardından tutuklandı.

'BENİ AFFEDİN' NOTU BULUNDU

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Gökhan Alacı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianamede; olay yerinde, üzerinde kan lekeleri bulunan 1 falçata ve 1 sap kısmı siyah renkli bıçak ve bunların yanında zemine kanla yazılan 'Beni affedin' şeklinde yazı bulunduğuna yer verildi. Öte yandan Ömer Gökhan Alacı'nın yasa dışı kumar sitesinde oğlunun Doruk Kaan'ın adıyla 'Kaan6722' rumuzlu hesap açtığı da ifade edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Sanık Alacı'nın yargılanmasına bugün Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Karar duruşmasında sanık Ömer Gökhan Alacı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Didem Örs Alacı'nın annesi Meliha, babası Ahmet Örs ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada konuşan anne Meliha ve Ahmet Örs, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Son sözleri sorulan sanık Ömer Gökhan Alacı da "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dedi.

Sanık Ömer Gökhan Alacı, 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' ve 'Alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

'ADELET YERİ BULDU'

Duruşma sonrası konuşan Örs ailesinin avukatı Erdi Ertek, adaletin yerini bulduğunu söyleyerek, "Didem'le, Doruk'un bugün karar duruşmaları vardı. Yüce Mahkememiz gereken cezayı verdi, adalet yerini buldu. Kişi iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. Artık ömür boyu hapishanede; başka kimseye zarar verme imkanı kalmadı" dedi.

'YAŞASIN TÜRK ADALETİ'

Baba Ahmet Örs de çıkan karardan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Örs, "Yaşasın Türk adaleti. Bugün bizim bayramımız diyelim. Artık karar kesinleşti. Başta avukatlarımız olmak üzere tüm destek veren herkese teşekkür ederim. Bundan sonra acımız dindi mi? Dinmedi. Ama en azından çıkan bu karar sonrasında mutlu olduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı