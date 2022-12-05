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Korkunç olay! Eşini ve doktor yeğenini öldürüp intihar etti

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Korkunç olay! Eşini ve doktor yeğenini öldürüp intihar etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyfettin Ç. eşi Evin Ç.'yi tabancayla vurup, doktor yeğeni Haşim Ç.'yi öldürdükten sonra silahı kendisine de ateşledi. Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç., hastanede kurtarılamadı.

Hakkari'de Seyfettin Ç., tabancayla geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'ye henüz bilinmeyen nedenle ateş etti. Seyfettin Ç., aynı silahla kendisini de vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan kontrolde Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİNİ VE DOKTOR YEĞENİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralı Seyfettin Ç. ve Evin Ç. de ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çift de kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Korkunç olay! Eşini ve doktor yeğenini öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve doktor yeğenini öldürüp intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova Esentepe 3. Sayfa Güncel Haberler

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