Haberler

İzmir'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde eşi İzadiye T'yi tabancayla öldüren 71 yaşındaki R.T. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından dava açıldı. Olayın detayları ortaya çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren 71 yaşındaki sanık hakkında, "eşi kasten öldürme", suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rafetpaşa Mahallesi'nde İzadiye T'nin (69) tabancayla öldürülmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı.

İddianamede, tutuklu sanık R.T'nin ifadelerine yer verildi. Sanığın 6 yıldır kanser olan eşine baktığını, eşinin rahatsızlığının aralarını bozmadığını, aksine daha da bağlandıklarını söylediğine yer verilerek, olay günü ev işleri nedeniyle tartıştıklarını, alkol aldığını, eşinin kendisine sırtını dönmesi üzerine silahla ona ateş açtığını ifade ettiği belirtildi.

R.T'nin eşinin can çekişme seslerini duyması üzerine 1 kez daha ateş ettiğini sonrasında polisi arayarak durumu anlattığını söylediği aktarıldı.

Çiftin çocukları A.T. ise ifadesinde babasının annesine uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, 6 yıl önce başka bir kadından çocuğu olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

İddianamede R.T. hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis istendi.

İddianame, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde 15 Ekim 2025'te R.T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirmiş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İzadiye T'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İzadiye T'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilmiş, gözaltına alınan R.T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım