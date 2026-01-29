İzmir'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren 71 yaşındaki sanık hakkında, "eşi kasten öldürme", suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rafetpaşa Mahallesi'nde İzadiye T'nin (69) tabancayla öldürülmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı.

İddianamede, tutuklu sanık R.T'nin ifadelerine yer verildi. Sanığın 6 yıldır kanser olan eşine baktığını, eşinin rahatsızlığının aralarını bozmadığını, aksine daha da bağlandıklarını söylediğine yer verilerek, olay günü ev işleri nedeniyle tartıştıklarını, alkol aldığını, eşinin kendisine sırtını dönmesi üzerine silahla ona ateş açtığını ifade ettiği belirtildi.

R.T'nin eşinin can çekişme seslerini duyması üzerine 1 kez daha ateş ettiğini sonrasında polisi arayarak durumu anlattığını söylediği aktarıldı.

Çiftin çocukları A.T. ise ifadesinde babasının annesine uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, 6 yıl önce başka bir kadından çocuğu olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

İddianamede R.T. hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis istendi.

İddianame, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde 15 Ekim 2025'te R.T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirmiş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İzadiye T'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İzadiye T'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilmiş, gözaltına alınan R.T. tutuklanmıştı.